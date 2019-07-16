حدث في 8 ساعات| إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات.. وإيقاف صرف الخبز 10 ساعات
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج دفعة جديدة في معهد ضباط الصف بالتل الكبير، وإعلان وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات، بالإضافة إلى وصول درجات الحرارة لـ 46 درجة في طقس الأربعاء.
ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
السجيني: نواب البرلمان يدعمون ثروت سويلم للعبور بالكرة المصرية
-
برلمانية تشيد بمؤتمر الكيانات المصرية في الخارج وتوجه الشكر لوزيرة
-
تصل 46.. الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة بالقاهرة (بيان بالدرجات)
-
منهم خدام الكنيسة ومحفظو القرآن.. 37 فئة تنضم لأول مرة لـ"التأمينات"
-
"وصل لـ139 حالة في 2018".. طلب إحاطة بشأن انتشار الزواج العرفي
-
محلية النواب تنتقد عدم تنفيذ توصياتها بشأن تعديات الأراضي بالجيزة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
900
-
890
-
410
-
331
-
314
-
264
-
258
-
255
-
205
-
181