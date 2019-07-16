لليوم الثالث.. استمرار فعاليات مؤتمر جراحة التجميل بمعهد ناصر

الهجرة تنظم معسكرًا لأطفال المصريين بالخارج في شرم الشيخ

كتب - أحمد جمعة:

استمرت فاعليات المؤتمر الثاني لقسم جراحة التجميل بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، لليوم الثالث على التوالي برئاسة الدكتور أحمد خشبة رئيس القسم.

وخلال اليوم الثالث، تم إجراء جراحات دقيقة عديدة، وإعطاء سلسلة من المحاضرات لجموع الأطباء في مجال إعادة تنسيق القوام بعد الفقدان الشديد للوزن، وفي مجال جراحات تجميل الثدي، ومحاضرة عن تجنب المضاعفات الخطيرة في مثل هذه الجراحات.

وشارك في اليوم الثالث للمؤتمر، الدكتور أيمن أبوالمكارم (عين شمس)، ووائل عياد (الأزهر)، يحيى زكريا (الزقازيق)، وجمال عبدالعظيم (وزارة الصحة) بأبحاث قيمة في المؤتمر وأثروا النقاش بملاحظاتهم وتعليقاتهم.

وأثنى الخبير واين سميث بمستوى جراحة التجميل في المعهد وتوفير هذه الخدمة بأسعار مناسبة لجموع المواطنين وبلا مقابل لمن هم تحت مظلة التأمين الصحى ومُتلقّوا العلاج على نفقة الدولة.

كما أبدى سعادته بإحساسه بالأمان في التجول بالقاهرة وبروح الشعب المصري المرحة وكرم ضيافته.