السجيني: نواب البرلمان يدعمون ثروت سويلم للعبور بالكرة المصرية

كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أغلب النواب يقدمون الدعم الكامل للنائب ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، للعبور بالكرة المصرية لبر الأمان في تلك المرحلة الهامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة، بشأن مشاكل بعض المناطق السكنية بمحافظة القاهرة والجيزة.

وأشار السيجنى، الثلاثاء، إلى أن نواب البرلمان يدعمون، الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة النائب ثروت سويلم، لا سيما أن المرحلة تحتاج إلى تكاتف الجميع.

ومن جانبه وجه سويلم، الشكر لرئيس لجنة الإدارة المحلية، متعهدا ببذل كافة الجهود والعمل على تحقيق طموحات جماهير الكرة المصرية.

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، علق على رئاسة النائب ثروتسويلم لاتحاد الكرة مؤكدا إنه يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه برئاسة الاتحاد.​