"الطيران المدني": نقل 3348 حاجا من دولة فلسطين على 12 رحلة جوية

كتب- طه عبيد:

أكدت وزارة الطيران المدني انتهاء استعداداتها لنقل الحجاج الفلسطنيين لأداء مناسك الحج إلى الأراضي المقدسة، حيث تنقل شركة مصر للطيران 3348 حاجا من حجاج دولة فلسطين على 12 رحلة جوية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر الحجيج الفلسطينيين هذا العام، جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني مع عاصم سالم وزير النقل الفلسطيني، ودياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، والوفد المرافق لهما بمقر الوزارة.

وحسب بيان، جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي بين البلدين، وأكدت الوزارة أنها تحرص دائماً على مد جسور التواصل بين أشقائها العرب، من أجل تطوير صناعة النقل الجوي من خلال تبادل الخبرات المصرية في جميع أنشطة الطيران المدني.

وعبر الوفد الفلسطيني عن سعادته بالتعاون القائم بين الدولتين الذي أوتي ثماره في موسم حج العام الماضي، كما أبدى شكره لما لمسوه من تقديم كل التسهيلات خلال الموسم الحالي.​