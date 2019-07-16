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    غدا.. حفل توقيع "تجليات الإسلام السياسي" بحضور النمنم

    03:25 م الثلاثاء 16 يوليو 2019
    غدا.. حفل توقيع "تجليات الإسلام السياسي" بحضور النمنم

    تجليات الإسلام السياسي

    كتب- محمد عاطف:

    ينظم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، مناقشة وحفل توقيع كتاب "تجليات الإسلام السياسي في السرد الروائي المعاصر"، للدكتورة جهاد محمود عواض مدرس الأدب المقارن بكلية الألسن، في تمام الساعة السادسة مساء غد الأربعاء.

    يناقش الكتاب الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتور شريف الجيار مدرس الأدب المقارن بجامعة بني سويف، والدكتور جينا بسطا أستاذ الأدب الفرنسي بكلية الألسن ويدير الندوة الشاعر أحمد سويلم، وذلك بمقر المركز الدولي للكتاب خلف دار القضاء العالي.​

    تجليات الإسلام السياسي المركز الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب جهاد محمود عواض حلمي النمنم

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