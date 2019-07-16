"التنفيذي لمحافظة القاهرة" يوافق على تخصيص أراض خدمية ببدر والمعصرة والمقطم

القاهرة- أ ش أ:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مجموعة من المباني الخدمية بمدينة بدر لخدمة سكان مشروع أرض الــ 100 فدان شمال الحي الرابع بمدينة بدر، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتشمل مدرسة ومسجدا ووحدة إطفاء ومركزا طبيا ومكتبا للبريد ومنطقة خدمات ترفيهية، وذلك في إطار استكمال الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وأكد محافظ القاهرة - في بيان اليوم الثلاثاء - أهمية استكمال كافة الخدمات اللازمة لأي مجمع سكني جديد من مدارس وأسواق ومراكز طبية وحضانات ووحدات خدمات كمكاتب تموين وصحة، بالإضافة إلى توفير المراكز الثقافية والفنية والترفيهية لتحقيق الاستقرار الكامل للأسرة.

كما وافق المجلس على تعديل تخطيط مشروع منطقة الخيالة المقام على مساحة 37,5 فدان بحي البساتين لإقامة كنيسة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المسجد بالتجمعات السكنية الجديدة لتمكين سكان مشروعات الإسكان الجديدة من أداء شعائرهم الدينية.

ووافق المجلس على تخصيص أراض بمشروع الأسمرات 3 بحي المقطم لإقامة 3 منافذ بيع لصالح جهاز الخدمة الوطنية، ومنفذي بيع لصالح وزارة الداخلية، ومنفذ واحد لصالح وزارة التموين، يكون مساحة كل منها حوالي 120 مترا، وذلك لتوفير السلع والخدمات اللازمة للمواطنين القاطنين بالمنطقة بأسعار مناسبة.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي ألفي متر مربع بأرض الخدمات بجوار أرض العمدة غرب الأوتوستراد بحي المعصرة لإقامة سوق حضاري، في إطار جهود المحافظة للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين وتوفير أسواق حضارية لهم مزودة بجميع المرافق والخدمات.​