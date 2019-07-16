بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مسابقة القيادات المحلية

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء (16/7/2019) المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لشغل الأماكن الشاغرة من الدرجات الممتازة والعالية و مديرى العموم والعمل كسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء في جميع المحافظات .

وأعلن وزير التنمية المحلية، حسب بيان، أن المقابلات الشخصية تتم من خلال لجنة برئاسته وعضوية بعض السادة المحافظين الحاليين والسابقين هم الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بالاضافة الي خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة والتنظيم والادارة ، مؤكداً حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة والعدالة في اختبار القيادات الجديدة وذلك لرفع كفاءة العمل في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلي أنه تم إجراء اختبار تحريري للمتقدمين وذلك بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على المهارات القيادية والسلوكية والحاسب الآلى واللغات والمعلومات العامة ، مشيراً إلي حرص الوزارة على الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة من الشباب المتميز والمرأة بالمناصب القيادية بالمحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في دفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر .

وقال أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم المقابلات الشخصية .