ابنة نجيب محفوظ تهدي وزارة الثقافة "بالطو" والدها

كتب- محمد عاطف:

أهدت أم كلثوم نجيب محفوظ، وزارة الثقافة الرداء الشتوي الشهير الخاص به (البالطو) لينضم إلى مقتنيات متحف نجيب محفوظ الذي تم افتتاحه الأحد الماضي.

وحسب بيان، اليوم، أعربت أم كلثوم عن سعادتها بافتتاح المتحف الذي يروى سيرة اديب نوبل وانجازه فى جذب انتباه العالم إلى فن الرواية المصرية الحديثة .

يذكر أن متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بدأ العمل على تأسيسه ٢٠٠٦ ويتكون من طابقين الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ.

والطابق الثاني يضم جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخر متعلقاته الشخصية منها المسبحة، النظارة الشخصية، العدسة المكبرة، سماعات الأذن، مدونات الخواطر، شرائط كاسيت، أدوات العناية الشخصية (فرشاة وكريم الشعر، العطر، ماكينة الحلاقة الكهربائية، أداة لبس الحذاء، ساعة اليد، بدلة وقبعة وحذاء، سجادة المكتب ومساحتها ٢,٩٠ * ٢ متر مع بعض الأوراق بخط يده).