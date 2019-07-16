رئيس جامعة حلوان: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدن الجامعية أغسطس المقبل

كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية داخل المدينة الجامعية بالمطرية، للوقوف على ما تم بها من أعمال تجديد وصيانة في ظل أعمال التطوير التي تشهدها البنية التحتية لمنشآت جامعة حلوان.

وأشاد نجم بما شهدته المدينة من أعمال صيانة وتجديد تتم داخل مباني المدينة الجامعية، وأضاف أن الجامعة تعمل على توفير كافة الخدمات اللوجستية بالمدن الجامعية من أجل تقديم خدمات أفضل للطلاب، هذا بالإضافة إلى العمل علي تجهيز وفرش الادوار الاربعة الاولي من المبنى.

ودعا نجم إلى ضرورة البدء على الفور في إجراءات تجهيز المطعم بالمدينة على أن يتم الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع التأكيد على تحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.

وقال رئيس الجامعة إنه من المقرر فتح باب التقديم الالتحاق بالمدن الجامعية لعام 2019 /2020 اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.

ويشترط للقبول بالجامعة، أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين في كليات الجامعة، وأن لا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبري، أن يكون الطالب مسددا للرسوم المستحقة عليه، وألا يكون حكم على الطالب بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة "126" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.