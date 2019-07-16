القوى العاملة تتابع العمالة المصرية لخدمة الحجاج بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

وجه وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع الشركات العاملة في موسم الحج لمتابعة أوضاع العمالة المصرية المتعاقدة للعمل لخدمة الحجيج خلال موسم الحج.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان تواصل مع مسئولي الخدمات الإدارية لشركة دلة لنقل الحجاج، والذين أكدوا اهتماهم بكافة الإجراءات والنظم الخاصة بضيوف الرحمن منذ وصولهم المملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم.

وأضافت أن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح زار مقر إحدى الشركات الكبرى في خدمة ضيوف الرحمن بجدة للوقوف على جاهزية الشركة والاطلاع على المهام والأعمال التي تقوم بها ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج 1440.

وعقد وزير الحج والعمرة اجتماعا مع المسئولين، لعرض خطة العمل التشغيلية وحث العاملين على تكثيف الجهود والارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام أثناء مدة إقامتهم لأداء المناسك، وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين بإذن الله، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة بتسخير جميع الإمكانيات وحشد الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن لأداء المناسك براحة واطمئنان.​