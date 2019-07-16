استشهد في مطاردة مع مهربين.. من هو الشهيد رقيب أحمد عبدالعظيم؟

كتب- محمد سامي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم.

وكرم الرئيس السيسي أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم والذي تم إطلاق اسمه على الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين.

يرصد مصراوي أبرز المعلومات عن الشهيد البطل.

- من مواليد قرية الشُقر مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

- استشهد في 4 فبراير 2016 عن عمر يناهز 22 عامًا برتبة عريف مقاتل بسلاح الصاعقة.

- جرت ترقيته عقب استشهاده إلى الرتبة الأعلى وهي رقيب مقاتل.

- استشهد في مطاردة مع مهربين بمنطقة سيوة بحدود السلوم أثناء محاولة إدخال أسلحة ومواد مخدرة للبلاد.

- تبادل مع زملائه في كتيبة الصاعقة إطلاق النيران ما أدى إلى استشهاده مع ضابط بالكتيبة.

- تم تشييع جثمانه يوم 5 فبراير 2016 وتمت صلاة الجنازة بالمركز الإسلامي في قريته بحضور محافظ بني سويف ومدير الأمن.

- تم إطلاق اسمه على المدرسة الابتدائية بقرية الشقر بمسقط رأسه.

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