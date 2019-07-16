بدء التشغيل التجريبي للخط "13 نقل عام" من الشروق لمترو المرج الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الموافقة على بدء التشغيل التجريبي للخط الـ13 كخط نقل عام من مدينة الشروق إلى محطة مترو المرج الجديدة، بالتنسيق بين جهاز المدينة وهيئة النقل العام بالقاهرة، بشأن تدعيم منظومة النقل الخارجي بخطوط إضافية لخدمة سكان مدينة الشروق، وفي إطار تدعيم شبكة المواصلات بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مسار الخط يبدأ من( الموقف الرئيسي"المستقبل" - الطريق الشرقي - طريق الشباب - طريق الإسماعيلية - سوق العبور "خارجي" - موقف العاشر السلام - الدائري - محطة مترو المرج الجديدة ) مؤكدًا حرص جهاز المدينة على توفير الخدمات للسكان في جميع المجالات المختلفة.​