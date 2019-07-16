"لوحة أفريقيا".. السيسي يشهد عرضًا لطلاب وخريجي معهد ضباط الصف

كتب- محمود مصطفى:

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مهارات طلاب وخريجي معهد ضباط الصف المعلمين، خلال حفل تخرج الدفعة الـ 159 للمعهد، صباح الثلاثاء، بمدينة التل الكبير.

وشارك في العرض أكثر من 3800 مقاتل من طلاب وخريجي معهد ضباط الصف، الذين استعرضوا بعض المهارات القتالية، التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم بالمعهد.

وشكّل طلاب وخريجي معهد ضباط الصف المعلمين، بأجسادهم لوحة لقارة أفريقيا، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وعزفت الموسيقي العسكرية بعض الألحان الوطنية، وألقى طلبة الموسيقات العسكرية أوبريت " الله أكبر فوق كيد المعتدي".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مقر معهد ضباط الصف بالتل الكبير؛ ليشهد تخريد دفعة جديدة من المعهد.