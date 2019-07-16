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    تظلمات الثانوية العامة وتدريب ميداني بـ"معلومات الوزراء".. أخبار متوقعة

    06:29 ص الثلاثاء 16 يوليه 2019
    تظلمات الثانوية العامة وتدريب ميداني بـ"معلومات الوزراء".. أخبار متوقعة

    وزارة التربية والتعليم

    القاهرة- أ ش أ:

    تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تلقي التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج الدور الأول لطلاب الثانوية العامة على أن يتم إعلان مقرات تلقي التظلمات مساء اليوم على موقع الوزارة الإلكتروني، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، ونرصدها في السطور التالية:

    بروكسل.. يصوت البرلمان الأوروبي على اختيار وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي خلفا لجان كلود يونكر.

    برلين.. تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس وزراء جمهورية مولدوفا مايا ساندو، في مقر المستشارية الفيدرالية، لإجراء محادثات ستتطرق إلى العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والإقليمية الأوروبية.

    القاهرة.. تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تلقي التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج الدور الأول لطلاب الثانوية العامة على أن يتم إعلان مقرات تلقي التظلمات مساء اليوم على موقع الوزارة الإلكتروني.

    القاهرة.. يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اجتماعه الحادى عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية كل من مصر وتونس والإمارات والعراق والصومال والسودان، لمناقشة توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدا الأربعاء بالقاهرة .

    تونس.. تنطلق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية التونسية، وذلك قبل شهرين من انطلاق الحملة الانتخابية، وفق القواعد الرسمية للانتخابات التشريعية التي ستجرى داخل تونس يوم 6 أكتوبر القادم وفي الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019.

    القاهرة.. يجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تدريبا ميدانيا على "سيناريو" مواجهة مخاطر الحرائق، بمقر مصنع غسالات مدينة قويسنا الصناعية، بمحافظة المنوفية.

    الجزائر.. يبدأ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي تييبيلي درامي، زيارة عمل إلى الجزائر، يسلم خلالها رسالة من إبراهيم بوبكر كايتا رئيس مالي، إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح.

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