حدث ليلًا| ارتفاع تنسيق الجامعات والأرصاد تحذر من موجة حارة

كتب- محمود علي:

شهدت الليلة الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث عالميًا ومحليًا.

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن الحد الأدنى للكليات سيرتفع عن العام الماضي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد بداية من اليوم، لترتفع درجتا الحرارة العظمى والصغرى على جميع الأنحاء وتبلغ ذروتها غدًا الأربعاء.

ويرصد مصراوي، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

التعليم العالي تعلن ارتفاع التنسيق وتوجه نصيحة مهمة لأولياء الأمور

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن الحد الأدنى للكليات سيرتفع عن العام الماضي.

للتفاصيل اضغط هنا

الأرصاد تحذر: موجه شديدة الحرارة تبدأ غدًا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد بداية من الغد، لترتفع درجتي الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء وتبلغ ذروتها يوم الاربعاء.

للتفاصيل اضغط هنا

رئيس الأرصاد يكشف مفاجأة في طقس الثلاثاء رغم الموجة الحارة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد خلال الـ48 ساعة القادمة ستشهد طقسًا شديد الحرارة.

للتفاصيل اضغط هنا

متحدث "الوزراء": زيادة أسعار المحروقات لم تؤثر على السلع الأساسية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لم تنتج عنها أية زيادة في أسعار السلع الأساسية؛ كالسكر والزيت والأرز، نتيجة المخزون الاستراتيجي لهذه السلع الذي يتجاوز الأشهر الستة لبعض السلع.

للتفاصيل اضغط هنا

"إثم ومعصية".. خالد الجندي يوضح حكم سنن الصلوات أثناء العمل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوقت الذي يستهلكه الموظف في صلاة السُنة بالعمل مسروق وحرام وإثم ومعصية.

للتفاصيل اضغط هنا

20 مصابا في تصادم سيارتين بطريق الدبابة

أصيب 20 شخصًا بكسور وكدمات متفرقة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بطريق الدبابة القادم من الواحات البحرية.

للتفاصيل اضغط هنا

خبير تكنولوجيا المعلومات يحذِّر من تطبيقات الألعاب وتحليل الشخصية على "فيسبوك"

قال شريف طاهر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تغريم شركة "فيسبوك" 5 مليارات دولار؛ لانتهاكها الخصوصية يواجه انتقادات كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار هذه العقوبة ليست رادعة، وأن هذا الرقم هزيل بالنسبة إلى "فيسبوك" مع تحقيقها أرباحًا في العام الماضي وصلت إلى 22 مليار دولار.

للتفاصيل اضغط هنا

الأمم المتحدة: أكثر من 821 مليون جائع حول العالم

كشف تقرير للأمم المتحدة أن عدد الجوعى حول العالم بلغ العام الماضي أكثر من 821 مليون شخص في تصاعد للرقم للعام الثالث على التوالي.

للتفاصيل اضغط هنا

الرئيس هادي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

التقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث، وبحث معه جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالسلام وآفاقه المتاحة والممكنة.

للتفاصيل اضغط هنا

​زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب ساحل جزيرة بالي الاندونيسية

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل جزيرة بالي الاندونيسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

للتفاصيل اضغط هنا

​الأمم المتحدة قلقة بشأن قيود أمريكية على زيارة ظريف لنيويورك

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية أبلغت الولايات المتحدة بقلقها حول القيود المفروضة على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء زيارته الحالية لنيويورك.

للتفاصيل اضغط هنا

الولايات المتحدة تهدف إلى سد باب اللجوء أمام مواطني أمريكا الوسطى

نشرت الإدارة الأمريكية تعليمات جديدة الاثنين تفيد بأن المهاجرين الذين يمرون عبر دولة ثالثة آمنة للوصول إلى الحدود الجنوبية للبلاد لن يكونوا بعد الآن مؤهلين للمطالبة بحماية اللاجئين في الولايات المتحدة.

للتفاصيل اضغط هنا

المجلس العسكري السوداني: الوثيقة الدستورية جاءت بمشاركة قوى التغيير

أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في السودان أن الوثيقة الدستورية المشتركة والمزمع مناقشتها يوم غد الثلاثاء مع قوى إعلان الحرية والتغيير تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف.

للتفاصيل اضغط هنا

الجزائر تنقل 5 آلاف مشجع للقاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية

قررت الحكومة الجزائرية نقل نحو 5 آلاف مشجع إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور المباراة التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

للتفاصيل اضغط هنا