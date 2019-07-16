  • عاجل:التعليم العالي تعلن ارتفاع التنسيق هذا العام (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    "إثم ومعصية".. خالد الجندي يوضح حكم سنن الصلوات أثناء العمل

    02:59 ص الثلاثاء 16 يوليه 2019
    "إثم ومعصية".. خالد الجندي يوضح حكم سنن الصلوات أثناء العمل

    الشيخ خالد الجندي

    كتب- محمود علي:

    قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوقت الذي يستهلكه الموظف في صلاة السُنة بالعمل مسروق وحرام وإثم ومعصية.

    وأوضح الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الشخص يتعبد على نفقة المواطن، وهو مطالب في هذا الوقت بأداء الفريضة، وهو أمر لا نقاش فيه و"هيتحاسب عليها لو تركها".

    وتابع: عدم انضباط الموظفين في المؤسسات الحكومية مخالف لقواعد الدين والفقه ومناقض للدين ورسالة الإسلام، والموظف مؤتمن من قبل الدولة على وقت المواطن في المؤسسات الحكومية.

    خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صلاة السنة الصلاة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان