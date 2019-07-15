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    جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب 5 أجهزة لاسلكى طويل المدي

    11:49 م الإثنين 15 يوليو 2019
    جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب 5 أجهزة لاسلكى طويل المدي

    جمارك مطار أسيوط الدولي

    كتب - طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار أسيوط الدولي، محاولة تهريب عددًا من أجهزة اللاسلكي، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لدي عودته من السعودية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

    وذكرت مصادر بالجمارك، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة شركة إير كايرو رقم 424 القادمة من الرياض، اشتبه أحمد شداد رئيس الوردية فى الراكب "أ. ع"، مصرى الجنسية قادم من السعودية، وبتمرير الحقائب على أجهزة الفحص اشتبه محمود خليفة، وبعرض الأمر على عادل عبد الصادق مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أسماء مشرف وأحمد رسمى وعمرو عبدالعزيز ومحمد محرز الدروى مأموري الجمارك لتفتيش حقائبه.

    وتبين وجود 5 أجهزة لاسلكي طويل المدى مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته.

    وقرر يوسف محمد على مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

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