  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء وبداية الموجة الحارة (بيان بالدرجات)

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    رئيس الأرصاد يكشف مفاجأة في طقس الثلاثاء رغم الموجة الحارة

    11:30 م الإثنين 15 يوليو 2019
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    كتب- معتز عباس:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد خلال الـ48 ساعة القادمة ستشهد طقسًا شديد الحرارة.

    وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر "دي إم سي"، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة؛ فإن نسبة الرطوبة ستكون منخفضة، وأقل كثيرًا من الأسبوع الماضي".

    وأوضح "أننا سنكون متأثرين بمنخفض جوي قادم من ناحية الصحراء الغربية"، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة الأسبوع الماضي كان سببه تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي.

    وتابع رئيس الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، القاهرة 42 والصغرى 32 درجة، ومن ثَمَّ ستنخفض تدريجيًّا مرة أخرى.

    الطقس الموجة الحارة هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبدالعال درجات الحرارة

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