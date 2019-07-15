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    عاشور: ما يتداول حول تعديلات المحاماة على المواقع ليس ما جاء بالقانون فعليًا

    11:22 م الإثنين 15 يوليو 2019
    عاشور: ما يتداول حول تعديلات المحاماة على المواقع ليس ما جاء بالقانون فعليًا

    سامح عاشور، نقيب المحامين

    القاهرة- أ ش أ:

    أكد سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن ما يتم تداوله حول قانون المحاماة على بعض المواقع ليس هو ما شمله القانون فعليًا، موضحًا أن النقابة سوف تنشر المتن الرسمي للتعديلات التي تمت الموافقة عليها بصفة نهائية.

    وطالب النقيب العام المحامين - في بيان صادر مساء اليوم الاثنين - عدم تداول أو تسيير كل ما ينشر على صفحات منسوبة إلى كونها خاصة بالتعديلات، لافتًا إلى أن النقابة العامة ستقوم بإيضاح كل الأمور أمام الرأي العام بمجرد التصديق على القانون من السيد رئيس الجمهورية.

    الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق، اليوم، بصفة نهائية، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، بأغلبية ثلثي عدد نوابه، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

    سامح عاشور نقابة المحامين اتحاد المحامين العرب مجلس النواب علي عبدالعال
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