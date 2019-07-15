مطار القاهرة: مستعدون لموسم الحج

كتب - طه عبيد:

استعد مطار القاهرة، لاستقبال موسم الحج هذا العام حيث جرى عقد اجتماع تنسيقى اليوم الاثنين، ضم عددًا من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي والجهات المختلفة العاملة في مطار القاهرة للتنسيق النهائي حول خطة العمل والأداء خلال سفر رحلات الحجاج لشركات الطيران المختلفة.

وذكرت مصادر أنه الاجتماع ناقش مهام كل جهة والتجهيزات الخاصة وكيفية تلاشي المشاكل والمعوقات التي تطرأ والعمل على حلها فورًا وتوفير جميع سبل الراحة للحجاج وبخاصة كبار السن والأميين وذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات الطيران لنقل ضيوف الرحمن في الأراضي المقدسه مساء يوم الأربعاء المقبل، على أن تكون أخر رحلة في مرحلة الذهاب 5 أغسطس القادم، وتبدأ مرحلة العوده 14 أغسطس القادم.

وأنهى المطار تجهيز مخيمات بجانب مباني الركاب تتسع لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ومودعيهم ومجهزه بكافة الخدمات من مقاعد وإضاءة وتهوية وكافيتريا وإسعاف وخدمات طبية وأماكن للصلاة وإذاعة داخلية للتوعية ومكتب استعلامات ووسائل إطفاء.

كانت شركة الميناء انتهت من عمل لوحات إرشادية داخل صالات السفر وخارجها وعلى الطرق المؤدية للمطار وتجهيز الإذاعة الداخلية وتخصيص "كاونترات" لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءات سفرهم.

كما أطلقت شركة الميناء، غرفة عمليات طوال 24 ساعة لمتابعة جداول الرحلات والمشاكل التي تطرأ والعمل على حلها فورًا.