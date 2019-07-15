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    وصول بعثتي ناشئي السلة والمصارعة مطار القاهرة بعد المشاركة ببطولة أفريقيا

    08:15 م الإثنين 15 يوليه 2019
    وصول بعثتي ناشئي السلة والمصارعة مطار القاهرة بعد المشاركة ببطولة أفريقيا

    وصول بعثتي ناشئي السلة والمصارعة مطار القاهرة

    كتب- طه عبيد:

    وصلت بعثة منتخب السلة للناشئين تحت 16 سنة، مساء الإثنين، مطار القاهرة قادمة من بتسوانا، بعد التتويج بكأس البطولة الأفريقية.

    كما وصلت أيضا بعثة منتخب مصر لمصارعة الذراعين قادمين من مالي بعد حصولهم على المركز الثاني ببطولة أفريقيا للقوة لمصارعة الذراعين.

    وكان منتخب ناشئي السلة بالبطولة الأفريقية توج للمرة الرابعة فى تاريخ اللعبة، بعد الفوز على مالى فى نهائى البطولة التى أقيمت بالرأس الأخضر، كما تأهل إلى كأس العالم 2020 التى تقام ببلغاريا.

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    منتخب السلة للناشئين مطار القاهرة بتسوانا بطولة أفريقيا منتخب مصر لمصارعة الذراعين

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