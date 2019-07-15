  • عاجل:التعليم تعلن موعد فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    هيئة جودة التعليم تعتمد 5 كليات و37 معهدًا أزهريًا و158 مدرسة

    07:59 م الإثنين 15 يوليو 2019
    هيئة جودة التعليم تعتمد 5 كليات و37 معهدًا أزهريًا و158 مدرسة

    جامعة طنطا

    كتبت- ياسمين محمد:

    قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اعتماد 5 كليات هي طب أسنان جامعة طنطا، كلية التمريض جامعة طنطا، كلية الصيدلة جامعة النهضة، كلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

    كما قرر تجديد اعتماد 3 كليات هي كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر، كلية الطب بنات جامعة الأزهر إضافة إلى اعتماد معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب.

    وأصدر المجلس - خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد -، قرارات باعتماد 158 مدرسة بالتعليم قبل الجامعي و37 معهداً أزهريا.

    ومنح المجلس مهلة لبعض المؤسسات لاستيفاء جوانب القصور التي وردت بالتقارير الفنية للهيئة وقرارات أخرى بعدم اعتماد لبعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي.

    جامعة طنطا الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جامعة النهضة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وزارة التعليم العالي

    الخبر التالى:

    وكيل "النواب": شعب مصر تحمل نتائج الإصلاحات الاقتصادية ويستحق الشكر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان