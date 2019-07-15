هيئة جودة التعليم تعتمد 5 كليات و37 معهدًا أزهريًا و158 مدرسة

كتبت- ياسمين محمد:

قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اعتماد 5 كليات هي طب أسنان جامعة طنطا، كلية التمريض جامعة طنطا، كلية الصيدلة جامعة النهضة، كلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

كما قرر تجديد اعتماد 3 كليات هي كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر، كلية الطب بنات جامعة الأزهر إضافة إلى اعتماد معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب.

وأصدر المجلس - خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد -، قرارات باعتماد 158 مدرسة بالتعليم قبل الجامعي و37 معهداً أزهريا.

ومنح المجلس مهلة لبعض المؤسسات لاستيفاء جوانب القصور التي وردت بالتقارير الفنية للهيئة وقرارات أخرى بعدم اعتماد لبعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي.

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