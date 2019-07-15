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    شيخ الأزهر يجري عملية جراحية ناجحة في العين بباريس

    07:51 م الإثنين 15 يوليه 2019
    شيخ الأزهر يجري عملية جراحية ناجحة في العين بباريس

    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    أعلنت صفحة الأزهر الشريف على موقع "فيسبوك"، إجراء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، عملية جراحية ناجحة بالعين، في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

    كان فضيلة الإمام الأكبر غادر أرض الوطن في الثاني من شهر يوليو الجاري، وذلك في رحلة علاجية شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، وإجراء عملية جراحية بالعين.

    أحمد الطيب فيسبوك الأزهر الشريف عملية جراحية باريس

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