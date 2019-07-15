البرلمان يُعلن عودة البث المباشر لجلساته اعتبارًا من أكتوبر المقبل

كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، سيشهد عودة البث المباشر للجلسات العامة.

وقال "عبدالعال"، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع، اليوم الاثنين: "أعدكم ببث الجلسات في الدور المقبل".

يذكر أن البرلمان الحالي، بدأ أعماله ببث الجلسات على الهواء مباشرة، إلا أنه وبسبب خلافات النواب، حصل علي عبد العال، على موافقة أغلبية الأعضاء بوقف البث المباشر للجلسات.

ومنذ دور الانعقاد الأول، اعترض عدد من الأعضاء على وقف البث المباشر للجلسات، إلا أن رئيس المجلس، أكد أن وجود الصحافة البرلمانية، ومتابعة أعمال المجلس خير دليل على علانية الجلسات.

ويختتم البرلمان اليوم، جلسته العامة بالاستماع لعدد من النواب، وتقديم الشكر للحكومة وأمانة البرلمان.