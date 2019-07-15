رئيس النواب: رقابتنا للحكومة تنبع من تقديرنا للمسؤولية الملقاة على عاتقها

كتبت ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن رقابة البرلمان للحكومة تنبع من تقديره للعبء الهائل الذي يقع على كاهل الأجهزة التنفيذية للأسباب التي يعرفها الجميع.

وأضاف عبدالعال، جاء ذلك في كلمته بمناسبة نهاية دور الانعقاد الرابع، أن "النواب كانوا عند قدر المسئولية عند استخدامهم أدوات الرقابة بالحكمة والعقل بما يتناسب مع ظروف البلاد والقدر اللازم لكشف الجوانب السلبية بغية التصويب والتصحيح والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. لا بغية الاستعراض والسطوة".

ولفت إلى أن عدد طلبات الإحاطة التي ناقشها المجلس وناقشتها اللجان النوعية في هذا الدور نحو (1700) طلب إحاطة، مؤكدا أن التعاون مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قائم على أساس التكامل والتفاهم للوصول للأفضل وبلوغ أنسب الحلول للعديد من المشكلات التي تعاني منها الجماهير.



وأشار إلى أن المجلس اعتمد على لجانه باعتبارها أداة التشريع ومرآة المجلس التي تبصره بالرأي السديد والتوصية بما تراه حلاً لمشاكل الجماهير، إذ بلغت اجتماعات اللجان هذا الدور نحو (2133) اجتماعًا.

وتابع أن "المجلس تابع الأحداث السياسية على الساحات الدولية والإقليمية والعربية، وتواصله مع الهيئات النيابية والمنظمات البرلمانية الدولية والذي تمثل في الوفود البرلمانية الزائرة للمجلس أو تلك التي شكلها المجلس لزيارة مختلف برلمانات العالم لتبادل الرؤى وتعزيز أطر التعاون معها، واستضاف المجلس الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في الفترة من 13-16 ديسمبر 2018 لمنح جائزة التميز البرلماني".