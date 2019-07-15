أبرزها قانون الاستثمار وضريبة الدخل.. إنجارات البرلمان في النهوض بالاقتصاد

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، وذلك بتلاوة الحصاد الذي حققه المجلس على مدار جلساته البرلمانية سواء من خلال الأداء التشريعي والرقابي.

وبلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي 1701 مادة.

ويرصد "مصراوي" مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع في مجال مجال النهوض بالاقتصاد المصرى والتي جاءت كالتالي:

- قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

- تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

- تعديل قانون الضريبة على الدخل.

- تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

- تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

- قانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ االحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار.

- تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

- تعديل قانون الثروة المعدنية.

- تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

- قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.