أبرزها زيادة المعاشات.. إنجارات البرلمان بدور الانعقاد الرابع في الحماية الاجتماعية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم

كشف تقرير الإنجازات الذى أعدة مجلس النواب عن دور الإنعقاد الرابع والذى أنهى أعماله اليوم، أن البرلمان وافق على عدد 156 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، والأعضاء بإجمالي عدد مواد بلغ 1701مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.

ويرصد "مصراوي"، مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع في مجال الحماية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي: