أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

أبرزها زيادة المعاشات.. إنجارات البرلمان بدور الانعقاد الرابع في الحماية الاجتماعية

06:30 م الإثنين 15 يوليو 2019
أبرزها زيادة المعاشات.. إنجارات البرلمان بدور الانعقاد الرابع في الحماية الاجتماعية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم

كشف تقرير الإنجازات الذى أعدة مجلس النواب عن دور الإنعقاد الرابع والذى أنهى أعماله اليوم، أن البرلمان وافق على عدد 156 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، والأعضاء بإجمالي عدد مواد بلغ 1701مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.

ويرصد "مصراوي"، مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع في مجال الحماية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

الحماية الاجتماعية 2الحماية الاجتماعية

مجلس النواب مشروعات القوانين قانون المعاشات

الخبر التالى:

رئيس "النواب ": المجلس يضع نصب عينيه مشكلات الشعب ومصالحه
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان