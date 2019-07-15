156 مشروع قانون.. ننشر تقرير إنجازات "النواب" في دور الانعقاد الرابع

كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، اليوم الاثنين، على أن تتم العودة يوم الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر القادم، لبداية دور الانعقاد الخامس.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث أكد عبدالعال، أن المجلس أنجز في دور الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.

وينشر "مصراوي"، التقرير كالآتي: