محافظ الجيزة: إلغاء تراخيص السرفيس لـ20 سيارة مخالفة للتعريفات المحددة

الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم إلغاء تراخيص السير لـ20 سيارة سرفيس، وذلك بعد ضبط السائقين غير ملتزمين بالتعريفات المحددة لخطوط السير بمناطق (الهرم - فيصل - إمبابة)، والتي أقرتها المحافظة وتم الإعلان عنها بكافة المواقف الواقعة بنطاق المحافظة سواء لخطوط التنقل الداخلية أو للأقاليم.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة، اليوم الإثنين، لموقف السرفيس العام الأول بحي شمال الجيزة؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة لخطوط السير، وضبط أي تجاوزات، والتأكد من تعليق اللافتات الموضح بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات.

وأضاف راشد أن المحافظة لن تسمح باستغلال المواطنين والتلاعب بأقواتهم من قبل بعض السائقين، موجهًا المواطنين بالإبلاغ عن السائقين غير الملتزمين بالأجرة المحددة لخطوط السير.

وطالب الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة، واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين.. مؤكدًا أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.

ووجه - خلال جولته - جهاز السرفيس ورئيس حي شمال الجيزة محمد نور، بإزالة أحد أكشاك الفاكهة المخالفة داخل الموقف وإعادة استغلاله، مشددًا على عدم السماح بأي أعمال مخالفة داخل الموقف، والوقوف بكل حزم وقوة لمظاهر البلطجة والتسيب بالموقف.

كما تفقد المحافظ، شارع العامل الأول والذي يعد من الشوارع الهامة والحيوية بحي شمال الجيزة؛ للوقوف على حالة النظافة والإشغالات بالشارع.

وكلف المحافظ، شرطة المرافق ورئيس حي شمال الجيزة بتنظيم حملة موسعة لرفع الإشغالات بالشارع وخاصة الأكشاك والمحلات التجارية المخالفة، وعدم السماح بالتعدي على الرصيف، موجهًا برفع كفاءة النظافة بالشارع .