أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش من أعمال المنفعة العامة

06:11 م الإثنين 15 يوليو 2019
قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش من أعمال المنفعة العامة

ميناء العريش

(مصراوي):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٩، باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة.

كما ينص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.

وينص القرار أيضا على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش.

ميناء العريش السيسي شمال سيناء وزارة الدفاع قناة السويس

الخبر التالى:

محافظ الجيزة: إلغاء تراخيص السرفيس لـ20 سيارة مخالفة للتعريفات المحددة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان