"العصار" يبحث مع شركة صربية التعاون تصنيع معدات الوقاية من الأسلحة الكيميائية

كتب- محمد سامي:

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مع مدير عام شركة ”Trayal” الصربية ميلوش نانا ذكش، والوفد المرافق له، موضوعات التعاون في مجال تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيميائية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

واستعرض اللقاء الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصربية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، وتم التأكيد على أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات.

كما تم التأكيد على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة ، واستراتيجية العمل بالوزارة في التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي ومنها تكنولوجيا تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيميائية حيث تعد شركة ”Trayal” الصربية من كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وأثنى ميلوش نانا ذكش مدير عام شركة ”Trayal” الصربية على الإمكانات التكنولوجية بشركات الإنتاج الحربى، مؤكداً على التعاون السابق مع شركات الإنتاج الحربي والذي يمتد لعدة سنوات ماضية واهتمام الشركة بفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن شركته ستعمل على نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال.