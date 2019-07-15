"يا شادي سيب نادي".. عبدالعال يطالب النواب بالهدوء داخل قاعة البرلمان

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حالة من الفوضى بين النواب؛ بسبب مناقشات قانون المحامين الجديد.

وأثار ت المداولة على مادة حرمان طلاب التعليم المفتوح، من القيد بنقابة المحامين جدلا واسعا بين النواب .

وطالب عبدالعال، الأعضاء بالهدوء خلال المناقشات، قائلا: "أنا عارف إنكم هتعملوا لي خاطر"، مطالبا النائب مرتضى منصور، والنائب محمد الحسيني بالهدوء والالتزام داخل قاعة المجلس معلنا حذف كلمة "علشان الانتخابات" من المضبطة والتي أثارت غضب بعض النواب.

ونادى رئيس البرلمان على أحد أعضاء المجلس الذي ذهب لتهدئة آخر، قائلا: "يا شادي سيب نادي".