عبدالعال: "لو كان الأمر بيدي لحاكمت من جعل التعليم المفتوح سداح مداح"

كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك معايير دولية تحكم قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين.

جاء ذلك تعقيبا على مطالب بعض النواب، بإعادة المداولة على المادة الخاصة بحرمان خريجي التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين.

وعاود علي عبد العال، الهجوم على التعليم المفتوح، قائلا: لو كان الأمر بيدي لحاكمت من جعل التعليم المفتوح "سداح مداح"، قائلا: "يعني إيه مادة يتم تدريسها في 4 محاضرات، مشيرا إلى أنه يتحدى خريجي التعليم المفتوح في معرفة مبادئ القانون".

وأوضح عبد العال، أن البرلمان لا يرفض أحد، ولكن لا بد من وجود محددات للقيد في النقابة، قائلا: أحيانا نجيز لبعض الأجانب الترافع أمام المحاكم المصرية، وهما يعاملوننا بالمثل، ولكن عندما نجيز للتعليم المفتوح ستختل المعايير الدولية، فلن يتم التعامل بالمثل.