​وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يسلمان 19 عقد تمليك لمستثمري شق الثعبان

كتب- محمد نصار:

سلم وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، 19 عقد تمليك لمستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم استكمالًا لما تم توزيعه من قبل في إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان والتي تضم حوالي 1907 مصانع وورش على مساحة تقدر بـ2.5 مليون متر مربع، فضلًا عن توزيع 11 عقدًا لأصحاب أراضي تم تقنين أوضاغهم بعد تحصيل حقوق الدولة منهم.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أكد خالد عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، أن العيد القومي للعاصمة يشهد هذا العام افتتاح عدد من المشروعات الخدمية منها افتتاح تطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة وجراج روكسي وميادين وحدائق بعد تطويرها ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين.

وقدم وزير التنمية المحلية، التهنئة لكافة قيادات المحافظة بالعيد القومي، مؤكدًا أن مصر تشهد حاليًا فترة من العمران لم تشهدها من قبل حيث تم الإعلان عن محافظتين بلا عشوائيات، وهناك محافظات في الطريق للإعلان عنها خالية من العشوائيات، مشيرًا إلى أن القاهرة لابد أن تعود إلى رونقها الطبيعي وأن جميع الجهات المعنية متكاتفة وتقوم بمجهودات كبيرة لتحقيق هذا الهدف نظراً لكثرة المناطق العشوائية بها.

وأضاف الوزير، أنه سيتم خلال الـ4 سنوات القادمة تحويل الأتوبيسات من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك بصورة مرحلية تدريجية وجاري طرحها على عدد من الشركات والمستثمرين للبدء في تنفيذها وذلك تماشيًا مع نهج الدولة في الحفاظ على البيئة وتوفير أفضل خدمة لراحة المواطن.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغيرات كبيرة، موجهًا بضرورة الاهتمام بالشباب وتشجيعه على المشاركة الإيجابية الفعالة في مشروعات التنمية التي تتم على أرض مصر.

وأضاف الوزير، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن نتاج العمل والجهد المبذول في منظومة النظافة التي سيتم تطبيقها كمرحلة أولى في 5 محافظات في مقدمتها العاصمة والتي ستشهد دمج القطاع الخاص مع القطاع الرسمي وأنه لابد من إتمام المنظومة بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن الخمس سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي والرصف والطرق بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة.