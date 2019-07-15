البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين لشبهة الكيدية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة، المقدم من النائب العام؛ بمناسبة تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات؛ للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب، الاثنين.

وتضمنت القضية بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة، بتعديه على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفبذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهر، قاطعا الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه، وأشار الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل في حق النائب جرائم التعدي بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر.

كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، المقدم من النائب العام؛ بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق؛ بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزي مصطفى ضد النائبة؛ لتعديها عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التي تمثل سب وقذف وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوي عدة عبارات قذف، الأمر الذي يشكل في حقها جنحة سب وقذف، للكيد.