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    بعد تأخر ساعتين.. عبدالعال يفتتح أعمال الجلسة العامة

    02:03 م الإثنين 15 يوليو 2019
    بعد تأخر ساعتين.. عبدالعال يفتتح أعمال الجلسة العامة

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعتين، بسبب خلل النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسة.

    وانتهى مجلس النواب أمس من مناقشة مواد مشروع قانون الجمعيات الأهلية في مجموعة وتم إحالته لمجلس الدولة، ليتم إقراره في جلسة أخرى.

    وكان مدرج على جدول أعمال المجلس أمس التصويت النهائي على قانوني المحاماة والمحال العامة، إلا أنه لم يتم التصويت بسبب التأخر في مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.

    علي عبدالعال مجلس النواب البرلمان قانون الجمعيات الأهلية

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