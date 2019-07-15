عبدالعال: يجب الانتهاء من قانون الجمعيات.. وينتقد استهتار النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن إقرار قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي ضرورة قبل المراجعة الدورية لمصر، مؤكدا أنه جرت مناقشة القانون خلال الساعات الماضية بلجنة التضامن والجلسة العامة ومن ثم إقراره بشكل نهائي ضرورة مهمة.

ووجه عبدالعال، قبل افتتاح الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، النداءات للنواب للحضور إلى الجلسة العامة؛ للمشاركة فى عملية التصويت، حيث انتقد عبد العال تراخي النواب للحضور للقاعة للمشاركة في أعمال التصويت رغم أهمية القانون الأمر الذي ترتب عليه عدم توافر النصاب القانوني لافتتاح الجلسة من الأساس قائلا: "ده استهتار وعدم مسؤولية".

ولفت إلى أنه ليس من المقبول أن يكون هناك نائب له مسؤولية تجاه بلده وتوجد مراجعة دورية بشأن قانون الجمعيات الأهلية ولا يحضر للجلسة، قائلا: "بنبقى في اجتماع مع نواب من الخارج ويستأذنوا لحضور التصويت والنائب كريم درويش رئيس لجة العلاقات الخارجية شاف أكثر من موقف".