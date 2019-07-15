"الأوقاف": الفساد في الوزارة كان بلا حدود

كتب- أحمد علي:

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الفساد بالوزارة كان بلا حدود، موضحًا: "عمليات التطهير كانت تستدعي عشرات السنين، إلا أنه بتولي الوزير المسئولية جرت معالجة المشكلة والقضاء على الفساد وقطع دبره".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مشيرا إلى أن ملف ضم المساجد وعمالها والذي كان من أكبر أبواب الفساد لحين صدر القرار رقم 152 لوقف تلك المهزلة التي كانت ما قبل 2010.

من جهته أشار الدكتور أسامة العبد، إلى أنه كانت هناك عمالة على الورق فقط تحصل على مرتباتها وكانت هناك مساجد تتجول فيها الحيوانات.

وأكد أنه كان هناك عفن في دولاب العمل الإداري ببعض المحافظات، مشيرا إلى أنه لن يتم ضم مسجد للوزارة وهو لا يستحق ويتطابق مع القانون.

وقال: "لا تفرقة في التعامل بين النواب في ملف فرش المساجد، ولكن حاجة المساجد هي التي تحدد الفرش من عدمه".

وأشار النائب، خالد عبد المولى، إلى مشكلة غلق بعض المساجد بسبب عجز العمالة والأئمة.