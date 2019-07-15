​إزالة العقار.. الإسكان توضح إجراءات رفض التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إن تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بدأ 9 يوليو الجاري ولمدة 6 أشهر فقط، لافتة إلى أن التعامل وفقا للائحة التنفيذية للقانون والذي بدأ العمل به في 8 أبريل من العام الجاري.

وأوضحت هاشم، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه يجرى إزالة أي عقار مخالف رفض صاحبه التصالح أو امتنع عن سداد قيمة المخالفة المقررة عليه.

وأكدت وكيل أول وزارة الإسكان، أن أموال التصالح في مخالفات البناء، التي يجرى جمعها، توجه أولا إلى دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، ثم تطوير البنية التحتية.

وعن حصر المباني المخالفة، أكدت أنه لا يوجد تعداد وحصر دقيق لعدد المباني المخالفة في مصر، والأرقام المعلنة متفاوته من جهة إلى أخرى.

وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان، أنه جرى تشكيل لجنة خاصة للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتابعت: "يوجد جهاز رقابي تابع لوزارة الإسكان مهمته المرور على العقارات المخالفة وإعداد تقرير عنها وتسليمه للمختصين".