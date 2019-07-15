فرج عامر: الشهادات الدولية بنجاح الإصلاح الاقتصادي حديث العالم

كتب- أحمد علي:

اعتبر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير الإيكونومست الأخير بشأن الاقتصاد المصري، بأنه شهادة نجاح جديدة وثقة في مستقبل الاقتصاد المصري؛ لأن معدلات النمو الاقتصادي تتجه للارتفاع المستمر وهذا دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل كفاءة واقتدار.

وأكد عامر، في بيان اليوم الاثنين، أن الشهادات الدولية بنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي أصبحت حديث العالم، موضحًا، أنه من المعروف لدى خبراء المال والاقتصاد والمؤسسات المالية والنقدية والاقتصادية الدولية أنه كلما زادت معدلات الاستثمار ارتفع معدل النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المشروعات القومية بمصر أدت إلى زيادة الاستثمارات الصناعية كما أن النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى لارتفاع معدلات تدفق النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية داخل مصر.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء، على احتلال مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم خلال الربع الأول من عام 2019، وحققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%، ووفق هذه القائمة فإن القاهرة تفوقت على عدد من الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.