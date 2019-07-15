ذروتها الأربعاء وتصل لـ46 درجة.. الأرصاد: موجة حارة جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين سيكون حارًا على القاهرة معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء، موضحًا، أنه بداية من غد الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة سجلت اليوم على القاهرة 37 درجة بينما وصلت إلى 42 على جنوب الصعيد، متابعًا: "ذروة الموجه الحارة الأربعاء المقبل".

وتابع: "درجات الحرارة ستصل على القاهرة غدا الثلاثاء لـ39 درجة ويوم الأربعاء 41، بينما تصل على شمال الصعيد لـ41، و45 الأربعاء المقبل، وتصل على جنوب الصعيد إلى 46 درجة.

وأشار عبدالعال، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اختفاء للشبورة الصباحية بسبب تراجع نسب الرطوبة والتي تصل لـ70% على القاهرة و50% على مدن الصعيد و80% على السواحل الشمالية.

ووجه عبدالعال عدة نصائح للمواطنين للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، أهمها عدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.