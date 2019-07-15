"إسكان النواب" تعلن أول إجراء تنفيذي لـ"مخالفات البناء"

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تبدأ أولى خطوات تنفيذ القانون على أرض الواقع باستلامها ملف الأحوزة العمرانية من الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات؛ لدراسة الخرائط في ضوء التصوير الجوي المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني للقرى وتوابعها والمدن واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

وأوضح والي، في بيان، اليوم الاثنين، أن تنفيذ الحيز العمراني على الطبيعة ووضع علاماته خطوة مهمة؛ خاصة في القرى والنجوع والكفور لتقنين أوضاع هذه المناطق التي تعاني من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي وباقي المرافق العامة الأخرى؛ بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التي أصبحت أمرًا واقعًا ومن المتوقع أن يشملها قانون التصالح في المخالفات ويقنن أوضاعها.

وقال رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة تتابع تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء؛ للتأكد من أنه يحقق الهدف الذي يصبو إليه المواطنون وهو تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر والحفاظ على الثروة العقارية وليس تحصيل أموال.

وطالب والي، بتوعية المواطنين بأهمية القانون الذي يعد فرصة كبيرة لتصحيح وتقنين الأوضاع المخالفة لكل من نفذ أعمالًا بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى أن هذا القانون جاء للحفاظ على الثروة العقارية والمساهمة في مشروعات البنية التحتية القائمة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة في عدد من قرى محافظات الجمهورية.

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