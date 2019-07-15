وزير النقل يعرض المشروعات التنموية بـ"الجلالة" للمصريين بالخارج

كتب- أسامة عبدالكريم:

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لممثلي الكيانات المصرية بالخارج إلى مدينة الجلالة بمنطقة العين السخنة، بحضور كل من وزيرة الهجرة ووزير النقل.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، تهدف الزيارة إلى أن يتفقد المصريون المقيمون بالخارج المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة القطاع المدني، ويحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، ما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.

واستمع ممثلو الكيانات المصرية بالخارج، في مستهل الزيارة، إلى شرح تفصيلي من وزير النقل للمشروعات المنفذة بامتداد طريق الجلالة على الجانبين، من مدن سكنية ورياضية ومصانع ومحطة كهرباء ومطبعة وكباري وطرق جديدة.

كما قدم وزير النقل شرحا تفصيليًا آخر لعدد من المشروعات التنموية التي تجري على أرض مصر منها العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وأنفاقها وكيفية حفرها ومدينة الإسماعيلية الجديدة والمزارع السمكية وسحارات سرابيوم لنقل المياه إلى أرض سيناء.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج اختتم أعماله مساء السبت الماضي، بعد أن شهد عقد 11 جلسة تضمنت ورش عمل ناقشت عدة قضايا هامة تمثلت في موضوعات قانونية وأخرى تخص التعليم والخدمات الحكومية، وكذلك فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، والبرامج والفرص السياحية، وقضايا الثقافة والهوية الوطنية، وقانون الهجرة الجديد.

​