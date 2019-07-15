وزير النقل يتابع توريد 140 عربة بضائع وتطوير 200 "درجة ثالثة"

كتب- أسامة عبدالكريم:

اجتمع وزير النقل، مع رئيس وقيادات شركة سيماف؛ لمتابعة معدلات تصنيع وتوريد 140عربة بضائع لصالح هيئة السكك الحديدية، بإجمالي تكلفة ٥٤٤ مليون جنيه وتحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، طالب وزير النقل بالإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع؛ لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية؛ لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية للهيئة، مشيرا إلى أن الـ١٤٠ عربة التي يشملها العقد تنقسم إلى ١٢٥ عربة سطح حاويات، و١٥عربة سبنسة.

ولفت إلى أن استراتيجية وزارة النقل في هذا الصدد ترتكز على مواكبة التطور العالمي في منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد على عربات مخصصة لنقل الحاويات، تسهم في تعظيم نقلها من الموانئ البحرية، من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك "السككي والبري" بالمناطق الصناعية المختلفة مثل مناطق السادس من أكتوبر وحلوان.

كما طالب الوزير، بسرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، وجرى تسليم 60 عربة، للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للركاب، مشيرا إلى أن الوزارة تسير في مجال عربات الركاب باتجاهين متوازيين، الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة، بالتعاقد مع ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب، والثاني التعاقد مع تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارت جديدة للركاب بالإضافة إلى تطوير وتحسين الأسطول الحالي بما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة.