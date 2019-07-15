صور- جهاز العاشر من رمضان يشُن حملة مكبرة لإزالة التعديات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين بالمدينة بمناطق (الحي الأول - صيدناوي - الأردنية - مركز المدينة)، بالتنسيق مع إدارة الأمن بمدينة العاشر من رمضان، والإدارات المعنية بجهاز المدينة ولجنة الإزالات بالجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 9 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بالحي الأول بالمدينة، وكذا رفع جميع المخالفات والإشغالات من الكافتيريات والباعة الجائلين بشوارع المدينة بمنطقة صيدناوي والأردنية ومركز المدينة، مشيرًا إلى تكليف مسئولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية؛ للتأكد من عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وأكد رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة بصفة يومية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات بمدينة العاشر من رمضان ولتكون في مقدمة المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا لسيادة القانون وتنفيذًا للتكليفات بإزالة جميع المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة.