التنمية المحلية تستعرض إنجازات المحافظات في مجال تكافؤ الفرص

كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة التنمية المحلية، اجتماعًا مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بحضور قيادات الوزارة؛ لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها الوحدات في المحافظات خلال 2018- 2019 بـ4 محاور تمكين المرأة وهي: "التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية".

وحسب بيان، اليوم الاثنين، ناقش الاجتماع أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل القيادات النسائية بالإدارة المحلية.

وأكدت الوزارة، أن وحدات تكافؤ الفرص أحد أهم الموضوعات المضيئة التي يجب إبرازها والاهتمام بها؛ لأن النجاحات التي حققتها المحافظات جعلت الوزارة والمحافظات في مكانة متميزة ومتقدمة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بمجال حقوق المرأة؛ لأن نسبة القيادات النسائية في وزارة التنمية المحلية تصل إلى 38% حتى الآن وجاري عمل حصر دقيق لعدد القيادات النسائية على مستوى المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن من أهم الإنجازات في مجال حقوق المرأة ما تحقق في مؤتمر المدن والحكومات المحلية االافريقية، بأن أصبحت مصر عضوًا فاعلًا في شبكة النساء الأفريقية التي تهدف لتوحيد القيادات النسائية في السياسية المحلية لتكون قادرة على زيادة فرصها للتأثير على المدن والسلطات الإقليمية والمحلية وتعزيز المساواة بين الجنسين في أفريقيا.

وأكدت الوزارة، أن هناك دورًا تنسيقيًا لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات داخل شبكة النساء المحليات الأفريقية؛ لضمان نشر السياسات والبرامج والقرارات المتخذة داخل الشبكة على مستوى وحدات الإدارة المحلية المختلفة، خاصة تلك التي لا ترأسها امرأة؛ لأن شبكة النساء المحلية الأفريقية تعمل على دعم حملات المدن الأفريقية بدون أطفال شوارع وعدم التسامح مع العنف ضد المرأة وتمكين المرأة وتطوير القيادة النسائية المنتخبات وتعزيز المساواة بين الجنسين في السياسة المحلية وتنفيذ ميثاق مراكش للمساواة.

وأوضحت الوزارة أن أهم الإنجازات التي حققتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات ركزت على تنفيذ العديد من المبادرات على مستوى المحافظات منها "مبادرة انتى منتجة" والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظة ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ هذه المشروعات الصغيرة، ومبادرة "معًا ضد العنف"، وتهدف إلى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، ومبادرة "مصرية بلا أمية" وتهدف للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم إضافة إلى ندوات توعية لرفع الوعي بدور المجالس الشعبية المحلية وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ومبادرة "يوم في قرية"، وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى وحصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها.