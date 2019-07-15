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السكة الحديد تعلن تفاصيل التأخيرات المتوقعة على خطوطها اليوم الاثنين

09:17 ص الإثنين 15 يوليو 2019
السكة الحديد تعلن تفاصيل التأخيرات المتوقعة على خطوطها اليوم الاثنين

قطارات السكة الحديد

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الاثنين، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة/ الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة/ أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط/ أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها/ بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا/ المنصورة/ دمياط" مدة 25 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات لتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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