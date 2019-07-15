حدث ليلًا| ظهور جديد لشريف مدكور.. وانتحار طالبة ثانوي.. وأزمة بسبب تقرير "خمور قطر"

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، نستعرضها في التقرير التالي:

- شريف مدكور ينشر صورة جلسة علاجه بالكيماوي.. وهذا تعليقه

نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة له أثناء دخوله جلسة العلاج الكيماوي.

- متحدث "النواب": تصريحات رئيس البرلمان صححت مسار قانون العمل الأهلي

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن تصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

- وزراء ومثقفون عن افتتاح متحف نجيب محفوظ: "حلم وتحقق" (صور)

وسط ترقب ثقافي دام لأكثر من 12 عامًا، افتتح متحف الأديب الكبير نجيب محفوظ، والذي بدأت فكرته عام 2006، عقب وفاته.

- "عندك حق".. أول رد من "النواب" على مطالبات وزير التعليم

قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم لديه كل الحق في مطالبته لنواب البرلمان بعدم التوسط للطلاب الغشاشين، قائلاً: "إحنا معاه ضد الغش".

- اختلفوا على بيع منزل.. ضبط تاجر قتل ابن عمه وأصاب ابنه في كفرالشيخ

شهدت قرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا في كفرالشيخ، جريمة اتهم فيها تاجر بقتل ابن عمه، وإصابة نجله بسلاح ناري، بسبب اختلافهم على بيع منزل.

- سائق يقتل زميله بسبب خلاف على تحميل الركاب في البحيرة

لقي سائق ميكروباص مصرعه على يد سائق "توك توك" في مشاجرة بينهما على أولوية تحميل الركاب، بقرية زرزورة التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

- حجز الطفلة المتهمة بقتل سائق العياط وحبس حبيبها وصديقه

أمرت نيابة الطفل، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، رئيس النيابة، بإحالة التحقيق في ذبح طفلة لسائق، إلى نيابة العياط بعدما تبين وجود شابين بالغين متورطين في استدراج الفتاة مع المجني عليه.

- "جابت 48%".. تفاصيل انتحار طالبة ثانوي في حدائق القبة

انتحرت فتاة في العقد الثاني من عمرها، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بالعقار محل سكنها في منطقة حدائق القبة، بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة.

- مصرع 4 وإصابة 8 في حادث لمشجعين جزائرين أثناء الاحتفال بالفوز على نيجيريا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 أخرين، اليوم الاثنين، في حادث وقع خلال الاحتفالات في الجزائر بتأهل منتخب البلاد للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

- "أنتم أسوأ من العرب".. أزمة في جيش الاحتلال بسبب مجندة إثيوبية

قالت تقارير إعلامية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش أزمة جديدة بسبب ما يواجهه يهود الفلاشا من "التمييز والعنصرية" بشكل يومي داخل الجيش، بحسب "سكاي نيوز".

- أزمة في الكويت بعد تقرير مذيعة سعودية عن خمور قطر.. ماذا حدث؟

تسببت المذيعة السعودية بقناة العربية، سارة دندراوي، في أزمة بعدما زجّت باسم الكويت في تقرير عن تخفيض قطر لأسعار المشروبات الكحولية لجذب مزيد من المشجعين في بطولة كأس العالم المقبلة عام 2022.

- الخارجية الكويتية تطالب قناة "العربية" بالاعتذار الرسمي

طالب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله العاملين في قناة "العربية" بالمبادرة والإسراع في تقديم اعتذار لتصحيح ما بدر منهم باعتبار أن الكويت عملت وستواصل عملها لرأب الصدع الخليجي، مشيرًا إلى أن ما حدث كان خطأ جسيما يستدعي ويستوجب الاعتذار.