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تعرف على أماكن قبول طالبات المعاهد الأزهرية لمحافظات الوجه البحري

10:00 ص الإثنين 15 يوليه 2019
تعرف على أماكن قبول طالبات المعاهد الأزهرية لمحافظات الوجه البحري

تنسيق _ارشيفية

كتبت- داليا شبل:

حدد مكتب التنسيق، بوزارة التعليم العالي، أماكن قبول طالبات المعاهد الأزهرية بمحافظات وجه بحري، التي تقبل الطالبات الناجحات من معاهد محافظات (المنوفية -الغربية -الشرقية -الدقهلية -دمياط -بورسعيد -الإسماعيلية -الإسكندرية -البحيرة -مطروح -كفر الشيخ -شمال سيناء -جنوب سيناء)، للشعبتين العلمية والأدبية.

وينشر "مصراوي" قائمة بأماكن قبول طالبات المعاهد الأزهرية بمحافظات وجه بحري، طبقًا للموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، كالآتي:

مكتب التنسيق وزارة التعليم العالي طالبات المعاهد الأزهرية محافظات الوجه البحري

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