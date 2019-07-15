"عندك حق".. أول رد من "النواب" على مطالبات وزير التعليم

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم لديه كل الحق في مطالبته لنواب البرلمان بعدم التوسط للطلاب الغشاشين، أو المعتدين على المعلمين، قائلاً: "إحنا معاه ضد الغش".

وأضاف أباظة لـ"مصراوي": "بعض النواب تحت ضغط من الأهالي، يضطرون للتوسط لدى الوزير لعدم حجب نتائج البعض، والتي اكتشفوا أن حجبها جاء نتيجة الغش".

وأوضح أباظة أنه تم اكتشاف تطابق أوراق إجابة 400 طالب دفعة واحدة في أحد مدارس التعليم الفني، بفصول المتفوقين، كاشفًا عن حجب نتيجة لجنة كاملة بالثانوية العامة من إحدى مدارس كفرالشيخ لاكتشاف غش جماعي من ورق الإجابة.

وجدد النائب تأكيده مطالبة الوزير بعدم تدخل أي شخص للدفاع عن أي طالب غشاش: "نحن ضد أن يحصل طالب على جهد زميله"، مضيفًا: "الدولة التي تسمح بالغش دولة لا تتقدم".

وقال وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة تضطلع بها جميع قيادات الوزارة، وليس فرد واحد، لافتًا إلى دور الشرطة الكبير في طباعة وتأمين الأوراق الامتحانية واللجان، ونقل الأوراق الامتحانية جوًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس الأحد، أن الوزارة تطلب التكافؤ والعدل بين الطلاب، ورغم ذلك فإن أولياء الأمور يضغطون عليها لرفع عقوبة الغش عن الطلاب، ويرفعون الأمر إلى رئاسة الجمهورية على سبيل المثال، مطالبًا نواب مجلس البرلمان بعدم التوسط للطلاب الغشاشين، والمعتدين على المعلمين.​